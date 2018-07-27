На Ямале снова резонансная трагедия: пьяный отец не смог спасти тонущего ребёнка

На Ямале снова трагедия с ребёнком на воде – перевернулась лодка, из неё выпал малыш, его унесло течением. ЧП случилось 26 июля 2018 года в протоке «Мангуй» в Красноселькупском районе.

«Около около половины первого ночи местный житель управлял моторной лодкой «Обь М2». Рядом спал его шестилетний сын. На повороте мужчина не справился с управлением, лодка столкнулась с берегом и перевернулась», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Мужчина, ныряя в воду, спас своего товарища, но сына найти не смог. Тело мальчика всё ещё не обнаружено. Силовики уже установили, что все пассажиры лодки были без спасательных жилетов. Водитель лодки и его товарищ были пьяными.

Несколько дней назад Ямале произошла другая трагедия: утонула девочка, которую мама держала на руках, переходя реку. Семья из Пурпе отдыхала на берегу реки Пяку-Пур вблизи моста, на въезде в Тарко-Сале. Женщина взяла на плечи дочь и пошла вброд на островок «Отойдя не менее 70 метров женщина оступилась и попала в яму, глубина которой составила не менее пяти метров. На помощь бросились мужчины, один из них перехватил ребенка, но течение было слишком сильным. Ребёнка не спасли. В компании был спасательный жилет, но на девочку его заблаговременно не надели», – рассказали в СУ СК ЯНАО. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

При этом мать погибшей девочки опровергала информацию, предоставленную следователями. Она в соцсетях уверяла, что воды было по колено, а причиной ЧП стало то, что на месте отмывали песок для постройки моста. При этом никакой предупреждающей об этом таблички не было. Женщина также эмоционально отметила, что рыбаки, сидевшие на косе, даже не кинулись к ней на помощь, наблюдая трагедию.

Ранее Шурышкарский глава Андрей Головин, выступая перед депутатами заксобрания Ямала, указывал на эту проблему. Он просил парламентариев добиться строительства бассейна на территории района: местные жители не умеют плавать, из-за этого так часто тонут, попадая в ЧП на воде.

Красноселькуп, служба информации

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