Прокуратура Ямала прокомментировала видео разлива нефти, но виновных не назвала

Ямалец, заснявший на видео загрязнение нефтепродуктами земли в районе реки Пурпе, получил ответ из прокуратуры. Как выяснилось, надзорная инстанция уже знала о том, что на участке произошёл разлив углеводородов.

«Установлено, что ранее 25.05.2018 факт разлива нефтесодержащей жидкости в лесном массиве в районе 517 км автодороги Сургут-Салехард, повлекший загрязнение почвы, уже был зафиксирован. 30.05.2018 по данному факту ОД ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 254 (порча почв), лица, виновные в данном преступлении, устанавливаются при проведении предварительного расследования», – говорится в ответе природоохранной прокуратуры за подписью зампрокурора Ямала Андрея Целовальникова. Он ткже добавил, что прокуратура совместно с сотрудниками таркосалинского лесничества осмотрела участок и обнаружила, что он загрязнён бытовым мусором. Вопрос о несанкционированной свалке ещё рассматривается.

Ответ из прокуратуры в редакцию агентства «Новый День» прислал сам автор видео – Алексей Шевцов. Он опубликовал видео в соцсетях в июне 2018 года.

Тарко- Сале, служба информации

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