На Ямале чиновники обратились в полицию из-за загрязнения реки нефтью

Глава посёлка Уренгой Олег Якимов обратился в полицию в связи с загрязнением реки в Пуровском районе нефтепродуктами. По данным администрации района, к разливу может быть причастен давний оппонент экс-губернатора Ямала и прокурора округа Олег Ситников (бизнесмен, владеющий компанией «Корпорация рост нефти и газа»). В пресс-службе управления МВД Ямала отказались комментировать информацию о поступлении к ним заявления от главы посёлка и о проверке.

Как сообщается на сайте Пуровского района, житель Александр Карамала обнаружили загрязнение одной из рек территории. «Как только снежный покров сошёл, на участке рядом с дорогой стали отчëтливо видны пятна нефтепродуктов в реке Малая Хадырьяха, впадающей в Пур. При осмотре оказалось, что в реку по дренажной трубе идут сточные воды с участка, расположенного на противоположной стороне дороги, – говорится в сообщении. – Участок, где совершëн розлив, находится буквально в километре от посëлка, недалеко от него расположены два объекта ООО «Корпорация Рост нефти и газа», включая базу ГСМ. Комиссия предположила, что именно оттуда и поступал бензин по линии старого газопровода, а в местах соединения со шлангами протекал. Обнаружили также, что шланги проложены через сточную трубу на другую сторону дороги, где в глубине леса происходила заправка автоцистерн топливом. Протяжëнность незаконной линии составляет почти километр».

Получить комментарии в администрации посёлка Уренгой пока не удалось.

Несколько дней назад видео, на котором запечатлено загрязнение воды нефтепродуктам в Пуровском районе, появилось в соцсетях. «Разлив нефти возле речки Пурпе. Никто ничего не делает. Огородили. Просто тупо бросили всё. Проезд закрыт, перекопали. Всё в нефти. Автодорога Пурпе-Тарко-Сале, после пурпейского моста свёрток направо», – рассказывает оператор, снимающий на видео. Оно опубликовано в группе «Тарко-Сале» «Вконтакте». Пока не удалось уточнить, идёт ли речь о том же самом загрязнении.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 03.07.18

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