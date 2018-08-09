На Ямале вели незаконные проповеди на футбольном стадионе

В Ноябрьске оштрафовали кришнаита, который проповедовал на футбольном стадионе. Он нарушил закон. По правилам мужчина должен был получить у религиозной организации, от имени которой он ведёт миссионерскую деятельность, документ, подтверждающего его полномочия.

«В июне 2018 года на футбольном стадионе мужчина с нарушением требований закона о свободе совести и о религиозных объединениях распространял информацию о вероучении «кришнаизм» среди граждан без разрешительного документа», – говорится в сообщении прокуратуры. Надзорная инстанция провела проверку после жалобы одного из горожан.

В отношении кришнаита было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил штраф в пять тыс. рублей.

Напомним, в июне 2018 года в ЦПКиО в Екатеринбурге перед матчем сборных Сенегала и Японии у фан-зоны ЧМ-2018 устроили раздачу брошюр с пропагандой учения Церкви Российского союза евангельских христиан-баптистов. Об этом агентству «Новый День» рассказали сами жители, которые получили материалы. В полиции тогда был «период тишины» и получить комментарии о наказании для раздатчиков не удалось.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 09.08.18

Дорогое шоу для нового губернатора Ямала может быть отменено после публикаций в СМИ. / В лесу Тайланда найдено тело связанного ямальца (ВИДЕО). / На дне города в Ноябрьске выступит популярный актёр и певец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»