У фан-зоны ЧМ в Екатеринбурге болельщиков вербовали евангелисты-баптисты (ФОТО)

В Екатеринбурге перед матчем сборных Сенегала и Японии у фан-зоны устроили раздачу брошюр с пропагандой учения Церкви Российского союза евангельских христиан-баптистов. Религиозная литература вручалась под видом книжек о чемпионате мира в России с призывом зайти на сайт баптистской секты.

О раздаче брошюр перед фан-зоной в ЦПКиО корреспонденту РИА «Новый День» рассказал местный житель Алексей. «Я шел на матч и неподалеку от входа в фан-зону мне вручили книжицу, визуально вроде бы о футболе. Книжки раздавали несколько молодых людей. Ее я почитал уже дома, оказалось, там не столько про футбол, сколько про необходимость помолиться. Почему это разрешили раздавать в таком месте, в метре от скопления полиции – непонятно», – описал болельщик.

В методичке, написанной на русском и английском языках, первые страницы рассказывают о городах России, где проводится ЧМ-2018. Далее следует рассказ о жизни футболиста Кака, который после травмы стал очень религиозен. Завершают описание жизни футболиста религиозные призывы и ссылка на сайт секты, причем название сайта может ввести в заблуждение читателей – в нем используется слово «чемпион» и нет никаких намеков на христианское учение.

Добавим, КоАП РФ запрещает вести религиозной организации деятельность без указания своего официального полного наименования, в том числе выпускать или распространять в рамках миссионерской деятельности литературу, за это полагается штраф до 50 тысяч рублей и конфискация всех агиток.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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