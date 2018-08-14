На Ямале на вертолётах ищут пропавшую в тундре девушку

В тундре Тазовского района ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Она ушла из чума 10 августа 2018 года и пропала.

Следственное управление СК Ямала начало проверку. По данным следователей, девочка ушла из чума, расположенного в тундровой местности в 100 км от села Гыда Тазовского района ЯНАО. Как сообщает «Ямалспас», она направлялась в соседнее стойбище. С 12 августа спасатели «Ямалспас» в Тазовском районе ищут девушку.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 14.08.18

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