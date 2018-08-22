На поиски пропавшей в тундре Ямала девушки отправят квадрокоптер

Следователи 23 августа снова вылетят в стойбище Тазовского района, откуда ушла пропавшая 15-летняя девушка. Вместе с ними на место отправятся спасатели «Ямалспаса». Кроме того, силовики планируют использовать для поисков ребёнка квадрокоптер. Он поможет осмотреть болота и непроходимую тундру, куда спасатели подобраться не могут. Об этом в среду, 22 августа, сообщили в СУ СК Ямала.

Девушка пропала 8 августа. Светлана Евай пошла к брату в стойбище, ей предстояло пройти примерно 6-7 км. Родители узнали, что до места она не дошла, на следующий день. Они начали самостоятельные поиски ребёнка. Только через три дня семья обратилась к спасателям. Как ранее пояснили тундровики следователям, у них не было связи – ни спутниковой, ни мобильной. Правоохранители сейчас выясняют, почему ямальцы остались без возможности передать экстренный сигнал бедствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Но это не значит, что силовики отрабатывают только эту версию. Вполне вероятно, что несовершеннолетняя стала жертвой дикого зверя, например, медведя. Кроме того, в СУ СК не исключают и то, что Светлана могла попасть в болото или в реку. Пока следов ребёнка нет, ни одна версия не исключена.

Следователи уже вылетали в чум, откуда ушла девушка. Завтра состоится повторный вылет. Известно, что силовики обратились за помощью к властям Ямала. Место отдалённое, нужны вертолёты и технические средства, а также люди.

Тазовский район, служба информации

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