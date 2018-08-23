На Ямале нашли живой девушку, которая потерялась в тундре две недели назад

В Тазовском районе нашлась живой 15-летняя девушка, которая потерялась в тундре. Светлана Евай обнаружена в четверг, 23 августа, в ходе поисковой операции. Об этом сообщили буквально только что в следственном управлении СК Ямала.

Девушка пропала 8 августа 2018 года в Гыданской тундре. Она отправилась в чум к своему брату, который находился на расстоянии 6-7 км от её жилища. Спустя три дня её родственники заявили об исчезновении ребёнка, так как к брату она не дошла. Её искали вертолётами, наземными средствами, вчера стало известно, что для её поисков применят квадрокоптер.

Тазовский район, служба информации

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