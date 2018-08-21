Пропавшая в тундре Ямала девушка могла стать жертвой животного

В Тазовском районе до сих пор не нашли 15-летнюю девушку, которая ушла в чум к родственникам. Из своего жилища она вышла 8 августа 2018 года. На прошлой неделе, с 12 по 18 августа, несовершеннолетнюю искали сотрудники «Ямалспаса» с помощью вертолётов и наземных транспортных средств. Но операция успехом не увенчалась, рассказали в структуре.

Девушка пошла в гости в соседнее стойбище, но не дошла до него, пропав по пути в тундре. Ранее в пресс-службе СУ СК Ямала сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Там также рассказали, что весть о пропаже ребёнка пришла к спасателям через три дня после того, как родители обнаружили её исчезновение. У тундровиков, по предварительным данным следствия, не было спутниковой и мобильной связи – они не могли связаться с экстренными службами. Чум, в который отправилась девушка, располагался в 6-7 км от места отправления.

Как рассказал собеседник агентства «Новый День» в силовых структурах, следователи обратились в правительство Ямала с просьбой выделить дополнительные силы для поисков девушки в тундре. Они прекращены пока не будут. Скорее всего, девочку будут искать и волонтёры. «Силовики тщательно проверили версию убийства, скорее всего, она не подтвердится в ходе расследования. Есть подозрения, что на ребёнка напал медведь», – рассказал собеседник. Он добавил, что пропавшая хорошо знала тундру: она вела традиционный образ жизни, выросла в чуме.

Тазовский район, служба информации

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