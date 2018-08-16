«А вас ещё не изнасиловали?»: в спортклубе Нового Уренгоя отреагировали на уголовное дело директора

В Новом Уренгое будут судить директора авиатехнического спортивного клуба «Крылья Уренгоя». Он обвиняется в невыплате зарплаты сотруднику. Его также обвиняют в том, что он поцарапал сотрудника полиции во время допроса. Потасовка между директором новоуренгойской компании и правоохранителем в следственном отделе попала на видео. Агентство «Новый День» располагает записью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК Ямала, гендиректор «Крылья Уренгоя», имел на счетах общества достаточно средств, но не выплачивал в 2017 году несколько месяцев зарплату своему сотруднику. Долг составил 240 тыс. рублей. Потасовка между ним и оперуполномоченным произошла 21 декабря 2017 года «при проведении следственных действий». В СУ СК Ямала добавили, что обвиняемый свою вину не признал. На его имущество наложен арест. Согласно базе данных юрлиц, руководителем и учредителем спортклуба является Юрий Носов.

Агентству «Новый День» удалось дозвониться по телефонам, которые числятся в базе юрлиц как контакты спортклуба «Крылья Уренгоя». В ответ на вопрос о невыплате зарплаты там сказали, что журналисты не имеют права публиковать информацию следственного комитета пока нет решения суда. Человек, не назвавший своего имени и запретивший писать про зарплатные долги, в телефонном разговоре также внезапно поинтересовался: «А вас ещё не изнасиловали?». И потом добавил: «Вот и у нас всё хорошо».

Новый Уренгой, служба информации

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