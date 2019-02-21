В Новом Уренгое осужден директор спортклуба, где спрашивали журналистов об изнасиловании

В Новом Уренгое осудили директора авиационного спортклуба «Крылья Уренгоя» Юрия Носова. Он не выплатил зарплату сотруднику и напал на полицейского. Агентство «Новый День» ранее публиковало видео потасовки в полицейском участке. А также описывало реакцию спортклуба на возбуждение уголовного дела о долгах по зарплате. Там вместо комментария про зарплаты спросили: «А вас еще не изнасиловали?».

«Юрий Н. являлся гендиректором компании и не выплачивал зарплату водителю транспортного цеха с февраля по ноябрь 2017 года. Общая сумма долга – 240 тыс. руб. На расчетном счете предприятия в тот период было 1,7 млн руб., которые директор израсходовал по своему усмотрению», – рассказали в пресс-службе прокураторы Ямала в четверг, 21 февраля 2019 года. «В ходе обыска обвиняемого Юрий Н. из мести высказал в адрес сотрудника полиции оскорбления и применил к нему насилие», – добавили в надзорной инстанции.

Вину злоумышленник не признал, долг по зарплате не погасил. В суде с АТСК «Крылья Уренгоя» взыскана вся задолженность по зарплате. Директору назначен штраф в 350 тыс. руб. Он признан виновным в совершении двух преступлений – невыплата зарплаты и применение насилия в отношении представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 21.02.19

Мужчина, который протаранил участок полиции Муравленко, потреблял наркотики без назначения врача (ВИДЕО). / Смертельное заражение ямальцев ботулизмом будут расследовать в Дагестане. / Губернатор Артюхов пообещал больше жилья молодым семьям и дешевые билеты в отпуск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»