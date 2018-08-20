На Ямале работают высокопоставленные гости из правительства России

В понедельник, 20 августа, на Ямале, в Сабетте, должно состояться совещание с участием вице-премьера правительства РФ Максима Акимова. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе правительства округа. Там не раскрыли повестку мероприятия, но добавили, что ожидается участие врио главы Ямала Дмитрия Артюхова.

Максим Акимов, согласно официальной информации на сайте правительства, отвечает за транспорт, медиасферу, коммуникации, инфраструктурные проекты.

Ямальский порт Сабетта должен стать частью Северного морского пути. Эта тема, вероятно, входит в зону интересов вице-премьера.

Напомним, в Сабетте не так давно побывал предправления «Новатэк» Леонид Михельсон. Он участвовал в церемонии торжественного запуска второй линии завода «Ямал СПГ».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.08.18

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