Чиновник Салехарда нелегально устроил сына на работу

Новая проверка прокуратуры Салехарда привела к увольнению ещё одного чиновника из мэрии. В августе 2018 года в отставку в экстренном порядке ушёл руководитель МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Андрей Шелюлёв. Он трудоустроил в дирекцию своего сына, проигнорировав запреты. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.

Андрей Шелюлёв лишился должности из-за борьбы с кумовством, которую объявила прокуратура. Инстанция предложила муниципалитетам принять антикоррупционные правила для сотрудников муниципальных казённых учреждений, запретив им трудоустраивать родственникам. Салехард принял такое постановление 30 мая 2018 года.

За два дня до этого глава «Дирекции единого заказчика» трудоустроил в учреждение своего сына. Как и в случае с другим бывшим чиновником Осиповым, прокуратура узнала об этом после сигнала «доброжелателя». 18 июля 2018 года прокуратура предложила руководству мэрии провести проверку. До её окончания Шелюлёв уволился сам.

Чиновник много лет работал на разных должностях в госучреждениях и в мэрии. Он был начальником департамента горхозяйства, работал в компании «Ямалавтодор» в должности заместителя гендиректора. Отметим, согласно документам за 2017 год, его среднемесячная зарплата составляла 270 тыс. рублей.

В апреле 2018 года после проверки прокуратуры уволился глава управления общей политики Алексей Осипов. У него в подчинении находилась сожительница. И именно Осипов решал, как поощрить подчинённую в конце месяца, выписывая ей премии.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.08.18

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