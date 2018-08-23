В Салехарде наказали педофила

В Салехарде состоялся суд над педофилом. В июне 2018 года 50-летний мужчина заманил к себе в квартиру соседскую девочку, пообещав показать ей аквариум с рыбками. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с осужденного в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней, будет взыскано 300 тысяч рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.08.18

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