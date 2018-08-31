Ямальские следователи хотят обратиться в Генпрокуратуру из-за утонувшего ребёнка

В Пуровском районе отменили уголовное дело из-за трагедии на реке, которое было возбуждено в отношении матери утонувшей девочки. Речь идёт о ЧП, которое произошло в июле 2018 года, когда две семьи отдыхали у воды и решили перебраться на соседний островок вброд. Мать с двухлетней дочкой на плечах переходила реку, но оступилась, попала в глубокую яму, ребёнок выпал, его унесло сильным течением. Место происшествия – берег реки Пяку-Пур, недалеко от моста на въезде в Тарко-Сале.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «причинение смерти по неосторожности». По версии следователей, она не надела на дочь спасательный жилет, хотя он был в наличии. Кроме того, не знала рельефа дна и не предусмотрела риски сильного течения. Как ранее сообщало агентство «Новый День», мать погибшей девочки опровергала информацию, предоставленную следователями. Она в соцсетях уверяла, что воды было по колено, а причиной ЧП стало то, что на месте отмывали песок для постройки моста. При этом никакой предупреждающей об этом таблички не было.

Как выяснилось, она обжаловала решение о возбуждении уголовного дела в суде. До того, как решение было принято, дело отменила прокуратура. По версии надзорной инстанции, оно возбуждено преждевременно. Рядом не было знаков, предупреждающих о ямах на дне реки, а незадолго до трагедии без угрозы для жизни и здоровья на глазах у матери утонувшего ребенка реку перешли несколько человек – рассуждают в прокуратуре Ямала.

Но следователи настаивают на своей позиции и будут обжаловать постановление прокурора в Генпрокуратуре. В СУ СК Ямала пояснили, что у них уже была подобная спорная ситуация по аналогичному уголовному делу. Тогда Генпрокуратура поддержала именно следователей. Речь идёт о ЧП в Салехарде: пьяная женщина не уследила за ребёнком, который упал с дивана, ударился головой и умер. Женщину уже осудили, хоть прокуратура и настаивала на том, что уголовное дело возбуждено неправильно.

Фото – скрин из поста сообщества группы «Тарко-Сале»

Пуровский район, служба информации

Пуровский район. Другие новости 31.08.18

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