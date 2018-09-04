Самолёт до Нового Уренгоя вернулся в Москву после взлёта из-за ЧП на борту (ВИДЕО)

Ямальцы обсуждают ЧП с самолётом авиакомпании S7, который следовал из Домодедово в Новый Уренгой. Лайнер вернулся спустя 40 минут после вылета в московский аэропорт. Инцидент произошёл 3 сентября 2018 года. Видео, снятое пассажирами, появилось в городских пабликах Нового Уренгоя. В том числе, в сообществе «ЧП. ДТП. Новый Уренгой» «Вконтакте». По предварительным данным пассажиров, причина – в отказе двигателей. Однако в авиакомпании S7 агентству «Новый День» сообщили, что поводом для возврата стало возгорание в районе кухни.

«Все двигатели были исправны, информация об отказе недостоверна. Через 45 минут после взлета в районе передней кухни возникло небольшое задымление, которое было устранено экипажем. В целях безопасности командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета – Домодедово», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там добавили, что пассажиров к месту назначения доставили на резервном воздушном судне. «С учётом возврата время задержки рейса составило чуть меньше четырёх часов», – заключили в пресс-службе авиакомпании.

В московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте обещали проверить сообщения о ЧП и предоставить информацию позднее.

Новый Уренгой, служба информации

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