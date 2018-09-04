На Ямале взятка врачу выросла втрое из-за посредников

В Новом Уренгое будут судить женщину, которая пыталась спасти мужа от увольнения и купила ему больничный. Завершено расследование уголовного дела о даче взятки. В материалах расследования есть интересная деталь: до врача, который оформил подложный больничный, дошла только треть суммы взятки. Остальное получили посредники.

Преступление было совершено в марте-апреле 2018 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК Ямала, женщина решила помочь своему супругу, который выпивал несколько дней. Для этого она нашла человека, который помог ей оформить подложный больничный для мужа, чтобы того не уволили с работы. В сумме посредник получил от женщины 63 тыс. рублей. Он оставил часть суммы себе, оставшуюся часть передал ещё одному посреднику – знакомой врача-терапевта. В итоге до медика дошло только 21,5 тыс. рублей.

Выпивающий мужчина тоже будет привлечён к ответственности. Он по решению суда признан виновным в использовании подложного документа и оштрафован на 10 тыс. рублей. В отношении посредников ведётся предварительное следствие. Врач, которая получила взятку, также стала фигурантом уголовного дела.

Новый Уренгой, служба информации

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