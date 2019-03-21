В Новом Уренгое будут судить врача за взятки

В Новоуренгойской больнице терапевт за взятки подделывала больничные листы. Ее будут судить. У медика было два посредника, сообщили в прокуратуре Ямала. Общая сумма взятки, которая фигурирует в деле – 39,5 тыс. рублей. Возможно, речь идет о том же медике, о котором ранее рассказывали в следственном управлении СК Ямала.

«В январе 2018 года участковый врач-терапевт через посредников за вознаграждение оформила листки нетрудоспособности трем гражданам в отсутствие заболеваний. Осмотр она не проводила. Листки нетрудоспособности люди использовали для освобождения от трудовой деятельности», – говорится в материалах надзорного ведомства.

Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) по двум эпизодам, ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Обвинительное заключение вручено всем фигурантам, уголовное дело направлено в суд.

Взяткодатели уже осуждены. Им назначено наказание в виде штрафов в размере от 125 тыс. рублей до 170 тыс. рублей. Ранее следственный комитет сообщал об уголовном деле женщины, которая купила больничный для своего мужа – он выпивал и прогулял работу. Супруга хотела спасти его от увольнения.

Новый Уренгой, служба информации

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