На Ямале ученицу интерната нашли мёртвой в квартире

В посёлке Тазовский (ЯНАО) в ночь на 8 сентября 2018 года убили 16-летнюю девушку. Погибшую обнаружили рано утром в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Есть подозреваемая, она также несовершеннолетняя.

«8 сентября около пяти часов утра в квартире обнаружено тело местной жительницы со следами колото-резанных ранений. Силовики уже предварительно установили, что ножевые ранения в результате конфликта нанесла её подруга накануне ночью. Девушка скончалась на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.

Погибшая являлась ученицей школы-интерната.

К расследованию подключился уполномоченный по защите прав детей на Ямале Данило Трубицын. В беседе с агентством «Новый День» он сообщил, что со своей стороны проверит работу органов опеки и попечительства, а также деятельность школы-интерната, в котором училась девушка.

Пока неясно, как две несовершеннолетние девушки оказались в указанной квартире. Также следователи и омбудсмен проверят, стояли ли девушки на учёте в органах опеки.

Работа школ-интернатов в Тазовском районе уже привлекала внимание надзорных инстанций и следователей. Многочисленные нарушения нашла прокуратура в Гыданской школе-интернате после письма её преподавателей о том, что школьники избивают учителей и держат в страхе жителей посёлка. После этого произошли ротации в администрации района среди ответственных за социальную сферу. Более того, сейчас в районе нет главы, так как предыдущий мэр Александр Иванов вынужденно ушёл в отставку.

Тазовский район, служба информации

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