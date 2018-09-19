Власти Салехарда покупают инсталляции за миллион рублей

В Салехарде городские чиновники заказали две фигуры «Я люблю Салехард» за миллион рублей, но ещё не решили, где их установят и как они будут выглядеть.

Конкурс на поставку фигур проведён на сайте госзакупок. Поставщиком фигур (каждая ценой по 500 тыс. рублей) станет Татьяна Тенчурина – депутат гордумы, предприниматель в сфере рекламной деятельности, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на документы закупки.

В документах написано, что инсталляция будет содержать сердце и надписи «Я» и «Салехард». «Оплата по контракту осуществляется по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды», основное мероприятие «Благоустройство муниципальных общественных территорий», – говорится в документах. Фигуры оплатит бюджет города. Инсталляции нужно поставить в течение двух недель с момента заключения контракта. При этом, по данным пресс-службы мэрии Салехарда, никакого эскиза у чиновников до сих пор нет, они ждут, что подрядчик предложит варианты исполнения монумента. «Фигуры установят в социально значимых местах. Возможно, их определят жители», – неопредлённо сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства «Новый День».

Напомним, г-жа Тенчурина также делала шубу для салехардского мамонта в 2015 году.

В столице Ямала уже была установлена инсталляция «Я люблю Салехард» перед выборами в заксобрание Ямала в 2015 году. На стеле была нанесена партийная символика «Единой России». Тогда власти заявили, что фигуру установили на свои деньги представители «Молодой гвардии».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.09.18

Конкурс на пост мэра Губкинского пользуется популярностью. / Главу Росприроднадзора ЯНАО обвинили в клевете и ложном доносе. / Новый заместитель генпрокурора работает на Ямале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»