Памятник рыбине в Салехарде изготовит депутат гордумы

Только один предприниматель пожелал установить памятник рыбине в Салехарде – это депутат гордумы столицы Ямала Татьяна Тенчурина. Она стала единственной участницей конкурса, который проводила салехардская дирекция единого заказчика. Речь идет об устройстве сквера в честь ветеранов рыбоконсервного завода на улице Маяковского.

О том, что на сквер мэрия готова выделить около 10 млн рублей, агентство «Новый День» уже писало. Согласно документам аукциона, поставщик должен будет установить в нем памятник, эскиз которого был опубликован раннее. Это рыба, стоящая кверху хвостом.

Татьяна Тенчурина, у которой свое рекласное агентство «Альфа», регулярно выигрывает торги мэрии Салехарда. Она делала шубу для памятника мамонту в 2015 году, она же должна была поставить фигуры «Я люблю Салехард», которые должны были установить в «социально значимых местах». Она же поставляла композицию «Ворота Ямала».

Отметим, г-жа Тенчурина не собирается баллотироваться на новый срок от «Единой России» – она не участвует в праймериз партии, которые сейчас проходят для определения кандидатов.

Салехард, служба информации

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