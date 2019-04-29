В Салехарде появится памятник рыбине (ФОТО)

Власти Салехарда готовы потратить 10 млн рублей на организацию аллеи ветеранов рыбоконсервного завода на улице Маяковского. В пространство, которое планируется иблагоустроить за счет бюджета, впишут памятник рыбе, стоящей кверху хвостом. В администрации Салехарда уже показали эскиз этого знака.

Памятный знак ветеранам Салехардского рыбоконсервного завода появится в сквере недалеко от открытого городского рынка в сентябре 2019 года, обещают в мэрии столицы Ямала.

Согласно аукционной документации, фактура памятника будет имитировать рыбью чешую. Облицован постамент будет гранитной плиткой. На нем напишут: 1930 год основан салехардский рыбоконсервный завод, старейшее предприятие Ямала. Высота скульптуры – порядка 3,5 метров. Рыба изготовлена из бронзы.

В самом сквере сделают дорожки и газоны.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.04.19

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