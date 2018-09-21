Губернатор Ямала Артюхов расширил своё правительство

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов расширил состав правительства округа: в нём появился ещё один заместитель губернатора, теперь их восемь. Глава региона в пятницу, 21 сентября, утвердил новый состав правительства. Все заместители, работавшие с прежним губернатором Дмитрием Кобылкиным, сохранили свои посты, в правительстве появился новый человек – это бывший заместитель главы Нового Уренгоя Андрей Воронов. В мэрии газовой столицы он курировал ЖКХ и строительство, сообщает агентство «Новый День».

Первым заместителем губернатора остаётся Алексей Ситников, вице-губернатором (кураторо внтуренней политики) – Ирина Соколова. Назначенный на место самого Дмитрия Артюхова Александр Калинин также получил переназначение. Глава департамента финансов Ямала Альбина Свинцова сохраняет пост заместителя губернатора. Отвественный в прежнем сотаве правительства за безопасность Михаил Каган входит в новое правительство Ямала. Глава департамента внешнеэкономических связей Александр Мажаров продолжит работу в статусе заместителя губернатора.

Несмотря на различные версии, Дмитрий Артюхов сохранил пост заместителя губернатора Ямала и за Татьяной Бучковой, которая отвечала в правительстве Дмитрия Кобылкина за всю социальную сферу. Несмотря на слухи о переезде переназначен и заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Карасёв. Также замгубернатора остаётся главный кадровик правительства Наталья Фиголь.

Полномочия всех переназначенных заместителей губернатора Ямала, в том числе и новичка Андрея Воронова должны быть описаны в постановлении главы региона, которое появится в ближайшее время – сообщили в правительстве.

Салехард, служба информации

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