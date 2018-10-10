Новому замгубернатора Ямала нашли замену

В Новом Уренгое назначен заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ. Им с 8 октября стал Игорь Косухин. Ранее, с момента отставки бывшего заместителя мэра Андрея Воронова, г-н Косухин исполнял обязанности замглавы. В его ведении останутся вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и капитального строительства, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

На должность он назначен из резерва управленческих кадров Нового Уренгоя. Соответствующее распоряжение подписал глава города Иван Костогриз.

До назначения на пост замглавы Игорь Косухин руководил департаментом городского хозяйства.

Официальная справка мэрии: Игорь Косухин родился 1974 году. Окончил Сибирскую государственную геодезическую академию, квалификация «Инженер». Прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, специальность «Экономика и управление предприятием». Женат, воспитывает троих детей.

Андрей Воронов, который покинул пост замглавы, назначен заместителем губернатора Ямала по вопросам строительства в сентябре 2018 года.

Новый Уренгой, служба информации

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