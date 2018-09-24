На Ямале в «скорой» умер ребёнок, подавившийся конфетой

В Новом Уренгое ребёнок скончался в «скорой помощи» – врачи не успели спасти мальчика, подавившегося конфетой. Следователи проводят проверку по факту трагедии.

ЧП произошло в Новом Уренгое 23 сентября 2018 года. «Ребёнок вместе с родителями находился на праздничном мероприятии в кафе. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик погиб, подавившись конфетой. Ребёнку было два года», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Силовики оценят, насколько правильно и вовремя мальчику оказали помощь медики. Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.

Известно, что в кафе было много людей, в том числе и других малышей. Праздновали свадьбу.

Как пояснил главврач станции «скорой» в Новом Уренгое в беседе с агентством «Новый День» Вячеслав Куницкий, внутрення проверка пока не окочена. Неясно, оказывал ли малышу кто-то помощь до приезда врачей, как много времени прошло с того момента, как ребёнку стало плохо до того как кто-то вызвал медиков. По предварительным данным станции, малыш был мёртв к приезду «неотложки».

Напомним, работу «скорой» Нового Уренгоя не так давно уже проверял следственный комитет. Дело в том, что медики отказывались везти в больницу ветерана, которому стало плохо дома, опасаясь, что он умрёт в их машине. Фельдшеры просили родственников дедушки написать на бумаге, что они не будут иметь претензий в случае смерти пожилого человека по пути в больницу. Возбуждать уголовное дело в итоге не стали.

Новый Уренгой, служба информации

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