В Новом Уренгое умер ветеран, которого врачи «скорой» отказывались везти в больницу

Ветеран из Нового Уренгоя Владимир Николенко, которого «скорая» отказывалась везти в больницу, 14 августа 2018 года скончался. Два дня назад он отметил 92-летие. В палату к нему приходили члены совета ветеранов. Сейчас знакомые вместе с детьми пенсионера готовят прощальную церемонию и похороны, рассказал агентству «Новый День» первый секретарь горкома КПРФ Александр Шмаль.

13 августа 2018 года ветерану исполнилось 92 года. Он в последнее время находился в отделении онкологии, куда его перевели из реанимации. Пожилой человек был благодарен врачам реанимации, которые за ним ухаживали, рассказывали его дети.

Неприятный инцидент с участием медиков «скорой» произошёл 27 июня 2018 года около пяти утра в Новом Уренгое. К ветерану на вызов прибыла бригада фельдшеров. Видя тяжёлое состояние пациента, медики отказались везти пожилого уренгойца в больницу, отмечая, что он может скончаться в пути. Родственникам удалось добиться госпитализации после многочисленных обращений и просьб в городскую больницу и «скорую». Пенсионера отвезли в реанимацию только после того, как его дети написали расписку о том, что не будут предъявлять претензии в случае смерти отца по пути в учреждение.

Позднее стало известно, что по версии сотрудников «неотложки», расписка была нужна, так как не удалось провести необходимую диагностику на месте. Такая версия была озвучена ими в ходе проверки департамента здравоохранения Ямала. По её итогам были уволены два фельдшера, прибывшие на вызов к ветерану. Расписку признали нарушением регламентов работы. Заместитель главврача ССМП, старший врач смены и медсестра по приёму вызовов получили дисциплинарные взыскания.

Следственный комитет и прокуратура также проводили проверку. Прокуратура выяснила, что фельдшеры не повезли пожилого человека, чтобы занизить показатель «смертность в присутствии бригады СМП» в отчётности. В СК Ямала пока не озвучили итоги своей ревизии.

Новый Уренгой, служба Информации

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