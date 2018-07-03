В Новом Уренгое врачи «скорой» отказались вести ветерана ВОВ в больницу, опасаясь, что он умрёт в их машине

В Новом Уренгое сотрудники «скорой помощи» отказывались везти тяжелобольного ветерана в реанимацию, опасаясь, что он умрёт в машине. Об инциденте родственники пенсионера рассказали представителю партии КПРФ, после чего официальное заявление о ЧП было опубликовано на сайте коммунистов Ямала.

ЧП произошло 27 июня 2018 года около пяти утра. К ветерану Владимиру Григорьевичу Николенко на вызов прибыла бригада «скорой». За два дня до этого его выписали из больницы.

«После того, как они узнали возраст Владимира Григорьевича (а родился он в августе 1926 года) и диагноз, они отказались везти больного в больницу со словами: «А что вы ещё хотите». И посоветовали вызвать лечащего врача, так как они ничего сделать больше не могут. После чего уехали, оставив больного без помощи», – рассказали дети ветерана.

Утром пришла лечащий врач и сообщила, что пенсионера нужно везти в реанимацию.

«Она сама пыталась вызвать машину «скорой» для транспортировки больного. Однако ей заявили, что больного не повезут ввиду его преклонного возраста. И также им не нужно, чтобы больной умер у них в машине», – описывают родственники пациента обстоятельства инцидента.

Прошло три часа прежде, чем «скорая» прибыла в квартиру ветерана вновь.

«После наших уговоров врач «скорой» согласилась перевезти больного в больницу при условии, что мы напишем расписку о том, что не будем предъявлять претензии, если больной умрёт в машине», – рассказали родственники.

По данным на 3 июля 2018 года ветеран находится в больнице, он вышел из искусственной комы, сам не говорит, но всех узнает и всё понимает, рассказывают дети новоуренгойца.

Как сообщила агентству «Новый День» секретарь окружного комитета КПРФ на Ямале Елена Кукушкина, она намерена написать обращение в департамент здравоохранения Ямала с просьбой дать комментарии по ситуации.

Агентству «Новый День» во вторник, 3 июля, не удалось получить пояснения относительно инцидента на станции «скорой» в Новом Уренгое – в учреждении никто не взял трубку. Главврач станции Вячеслав Куницкий сообщил в беседе с агентством, что он сейчас находится в отпуске и не располагает данными о случившемся. Он добавил, что у медиков нет установки не возить больного из опасений, что пациент скончается в машине. По его словам, вероятнее всего, в этом случае была причина, которая препятствовала транспортировке больного.

«Новый День» отправит официальные запросы в департамент здравоохранения Ямала и на станцию «скорой помощи» в Новый Уренгой для получения разъяснений. Ответы будут опубликованы после получения.

Тема здравоохранения является акутальной для ямальцев настолько, что главврач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева стала по решению партии «Единая Россия» одним из кандидатов в процедуре назначения губернатора Ямала.

Новый Уренгой, служба информации

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