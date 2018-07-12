Прокуратура выяснила настоящую причину отказа «скорой» в Новом Уренгое везти умирающего ветерана в больницу

Прокуратура Ямала озвучила итоги проверки ЧП с ветераном в Новом Уренгое: «скорая» отказалась везти тяжелобольного дедушку в больницу, ссылаясь на то, что он находится в агонии и может умереть в их машине. Надзорная инстанция требует привлечь к ответственности не только фельдшеров, прибывших на вызов, но и руководителя станции «скорой помощи».

Об инциденте стало известно 3 июля 2018 года от новоуренгойских коммунистов, к которым обратились дети пожилого ветерана Владимира Николенко. После обнародования информации несколько ведомств начали проверку: наряду с прокуратурой её проводили следователи и департамент здравоохранения Ямала. По итогам расследования Депздрава с двумя фельдшерами, которые отказались транспортировать ветерана, разорваны трудовые отношения.

В четверг, 12 июля, в прокуратуре озвучили итоги собственного расследования. Выяснилось, что медики отказались эвакуировать «тяжёлого» пациента, чтобы занизить рейтинговый показатель «смертность в присутствии бригады СМП» в ведомственной статистической отчётности. Ранее в ответе на запрос «Нового Дня» в департаменте здравоохранения Ямала пояснили, что по каждому факту смерти пациента в машине «неотложки» проводится проверка.

Также в прокуратуре настаивают на том, чтобы и.о. главврача «скорой» в Новом Уренгое была привлечена к ответственности, как и фельдшеры, прибывшие к ветерану на вызов. Именно она согласовала решение об отказе в госпитализации. А в момент разбирательств сама же возглавила комиссию, которая должна была установить причины ЧП.

Надзорная инстанция внесла директору Депздрава ЯНАО Сергею Новикову представление. Как сообщили агентству «Новый День» в ведомстве, оно было рассмотрено, но решение ещё не принято. Главврач «скорой» в газовой столице – Вячеслав Куницкий – должен сделать итоговый вывод о наказании своего сотрудника, который исполнял его обязанности, пока он был в отпуске. Пока что руководитель ССМП из отпуска не вернулся – срок его заканчивается 30 июля 2018 года.

Новый Уренгой, служба информации

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