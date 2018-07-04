В отношении врачей «скорой» на Ямале, которые отказались везти ветерана в больницу, может быть возбуждено дело

Следственный комитет Ямала также проверит обстоятельства инцидента в Новом Уренгое с ветераном войны. Речь идёт об отказе медиков «скорой помощи» доставить в больницу больного престарелого жителя города – зампредседателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», по словам его детей, 27 июня 2018 года рано утром ветерану стало плохо. Родственники вызвали «неотложку». Прибывшие на место фельдшеры отказались везти ветерана в больницу, сообщив, что он может скончаться по пути в учреждение. Пенсионера отвезли в реанимацию только после долгих уговоров и после обращение другого врача больницы, прибывшего к ветерану, в «скорую». Кроме того, родственников заставили написать расписку о том, что они не станут предъявлять претензии станции «скорой помощи», если пенсионер скончается до прибытия в больницу.

Следователи намерены проверить документацию, опросить родственников ветерана. В отношении сотрудников «неотложки» по итогам проверки СК может быть возбуждено уголовное дело по статье «неоказание помощи больному».

Агентство «Новый День» ранее сообщало, что проверку проводит и прокуратура Нового Уренгоя. Кроме того, внутреннее расследование ведёт департамент здравоохранения Ямала. Глава ведомства Сергей Новиков сообщал изданию, что асм изучит материалы проверки. В Депздраве не исключали, что фельдшеры, прибывшие на вызов к ветерану, будут наказаны.

Ветеран Владимир Николенко находится в реанимации новоуренгойской больницы.

Новый Уренгой, служба информации

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