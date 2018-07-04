Глава Депздрава Ямала выяснит, почему в Новом Уренгое «скорая» отказалась везти ветерана в больницу

Департамент здравоохранения Ямала начал проверку по жалобе родственников ветерана в Новом Уренгое об отказе везти пожилого мужчину в стационар. Дети Владимира Николенко рассказали, что 27 июня пожилому мужчине стало плохо. Но в «скорой» ему отказали в оказании помощи, опасаясь, что он скончается в автомобиле. Позднее домой к больному пришла врач из больницы и тоже попыталась вызвать бригаду «неотложки», чтобы доставить пациента в реанимацию. Медики «скорой» забрали ветерана только тогда, когда родственники написали расписку о том, что не будут предъявлять претензии в случае смерти отца в автомобиле «неотложки».

Как сообщил агентству «Новый День» директор Депздрава Сергей Новиков, он сам изучит обстоятельства ЧП. Предварительный акт проверки будет готов уже к вечеру 4 июля 2018 года.

«Ведомство начало проверку, запрошены документы. Экспертами департамента будет дана всесторонняя оценка ситуации и действий медицинских работников, специалисты также встретятся с родственниками ветерана, чтобы получить пояснения», – рассказали в департаменте здравоохранения в ответ на запрос агентства.

Там не смогли сказать, действительно ли врачи «скорой помощи» Нового Уренгоя потребовали у родственников расписку. Это специалистам Депздрава ещё предстоит выяснить. Не исключено, что по итогам проверки к ответственности будут привлечены медики, прибывшие на вызов к ветерану. Напомним, сам он находится в больнице.

Ответ на запрос редакции от станции «скорой помощи» в Новом Уренгое ещё не поступил. Там обещали предоставить письменные пояснения. Глава станции «скорой помощи» в Новом Уренгое Вячеслав Куницкий ранее сообщил агентству «Новый День», что у его сотрудников нет установки не возить «тяжёлых» больных, которые могут скончаться по дороге в больницу.

Новый Уренгой, служба информации

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