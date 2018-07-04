Прокуратура проверит «скорую» в Новом Уренгое, которая не оказала помощь ветерану

Прокуратура Ямала подключилась к проверке в отношении сотрудников «скорой помощи» в Новом Уренгое, которые отказались везти больного 92-летнего ветерана в больницу. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, которое опубликовано в среду, 4 июля.

Об инциденте стало известно от коммунистов из Нового Уренгоя. К ним обратилась семья пострадавшего ветерана. Дети пожилого новоуренгойца рассказали, что прибывшие на вызов медики «скорой помощи» 27 июня 2018 года отказались доставить их отца в стационар, опасаясь, что он умрёт в машине «неотложки». Из квартиры врачи уехали. После чего к ветерану пришла врач из больницы. Она также попыталась вызвать «скорую», чтобы доставить пенсионера в реанимацию. В итоге после уговоров фельдшеры забрали ветерана в больницу, но только после того, как родственники написали расписку. В ней говорилось, что они не будут предъявлять претензии к станции, если мужчина скончается по дороге.

Как ранее сообщил агентству «Новый День» глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков, материалы проверки по факту ЧП он изучит сам лично. Пока неясно, действительно ли медки требовали у детей ветерана расписку.

«По поручению прокуратуры округа городской прокуратурой незамедлительно организована проверка соблюдения «Новоуренгойской станцией скорой помощи» законодательства о здравоохранении. Будет дана оценка законности действий должностных лиц «скорой», своевременности их прибытия по вызову и оказания медпомощи ветерану», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 04.07.18

В Москве окончен приём заявок от желающих строить железную дорогу на Ямале. / Глава Депздрава Ямала выяснит, почему в Новом Уренгое «скорая» отказалась везти ветерана в больницу. / Оленеводы, педагоги и учёные двинулись во власть в Тазовском районе Ямала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»