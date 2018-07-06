В Новом Уренгое из «скорой» уволены врачи, отказавшиеся везти умирающего ветерана в больницу

Из «скорой помощи» в Новом Уренгое уволены два фельдшера, которые отказались везти тяжелобольного ветерана в больницу. Проверка Депздрава показала, что они нарушили регламенты оказания медпомощи. О том, что с фельдшерами разорваны трудовые отношения, агентству «Новый День» сообщили в самом департаменте здравоохранения.

Медики прибыли на вызов к 92-летнему пенсионеру 27 июня 2018 года. Он был в тяжёлом состоянии. Забирать его в больницу фельдшеры не стали, аргументируя это тем, что у него началась агония и он может скончаться в их машине. Дети ветерана Владимира Николенко, видя тяжёлое состояние отца, забили тревогу и добились того, чтобы пенсионера всё-таки госпитализировали в реанимацию. Для этого им пришлось вызвать из дома участкового врача ветерана, которая обзвонила множество инстанций и добилась повторного приезда «неотложки».

После того, как об инциденте стало известно общественности, началась проверка работы «скорой помощи» в Новом Уренгое.

«Случай изучала специально созданная комиссия. Были выявлены дефекты в оказании медпомощи со стороны сотрудников «скорой». Они неправильно оценили состояние больного и приняли неверное решение о том, что он нетранспортабелен», – сообщили агентству «Новый День» в департаменте здравоохранения Ямала.

Также комиссия подтвердила слова детей ветерана о расписке. Напомним, уже когда решение о транспортировке пенсионера в больницу было принято, у родственников фельдшеры потребовали расписку в том, что они не будут предъявлять претензии, если дедушка скончается в пути. По версии сотрудников «неотложки», расписка была нужна, так как не удалось провести необходимую диагностику на месте и было неясно точное состояние больного. Комиссию данные аргументы не удовлетворили, ревизоры признали требование расписки нарушением регламентов работы «неотложки».

Сейчас ветеран находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Ему, напомним, 92 года.

Проверку по данному факту начала также прокуратура и следственный комитет Ямала. Итоги ревизии силовиков пока неизвестны.

Новый Уренгой, служба информации

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