В Новый Уренгой прислали следователя из Москвы

На Ямале назначены руководители трёх следственных отделов в крупных городах. Отдел в Новом Уренгое возглавил подполковник юстиции Владислав Храмов. Соответствующий приказ следственного комитета РФ подписан 21 сентября 2018 года. Он прибыл на Ямал Москвы: с 2015 года и до назначения на должность он занимал пост руководителя управления криминалистики ГСУ СКР по Москве. Он родился 19 января 1983 года в Москве. В 2005 году окончил юридический факультет Университета Натальи Нестеревой. Об этом сообщают в пресс-службе СКР Ямала.

В Салехарде и Лабытнанги главные следователи поменялись местами. Главой отдела в Салехарде стал майор юстиции Семен Леонов. До назначения он возглавлял отдел в Лабытнанги. Согласно официальной биографии, Семен Леонов родился 10 сентября 1987 года в Тбилиси. До приезда на Ямал работал в Курганской области.

На его место, в Лабытнанги, назначен подполковник юстиции Дмитрий Боровиков. Он как раз ранее был главой Салехардского межрайонного следственного отдела. Он начинал карьеру в Тарко-Сале. Г-н Боровиков родился 7 декабря 1980 года в Свердловской области. В 2002 году окончил Верхневолжский институт бизнеса и права по специальности «юриспруденция.

Владислав Храмов, новый следователь Нового Уренгоя

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.09.18

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