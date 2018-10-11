В Новом Уренгое ждут отставки прокурора

В Новом Уренгое появилась информация о скорой отставке прокурора города Андрея Шермана. Эти данные агентству «Новый день» озвучил источник, знакомый с ситуацией. По его версии, г-н Шерман должен прекратить работу с пятницы, 12 октября 2018 года. По данным собеседника, это решение вынужденное. Г-н Шерман пришёл в отдел относительно недавно – в июне 2015 года, и срок его службы ешё не завершён. Вместе с этим к нему, по неофициальным данным, возникли вопросы по служебной деятельности, в частности, речь шла о документообороте и сохранности документов.

В прокуратуре Нового Уренгоя отказались комментировать информацию. В пресс-службе окружной прокуратуры не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, сославшись на отсутствие данных кадровой службы.

В конце сентября в Новом Уренгое сменился руководитель следственного отдела СК Ямала. Теперь подразделение возглавляет Владислав Храмов, прибывший на Ямал из Москвы.

фото – мэрия Нового Уренгоя

Новый Уренгой, служба информации

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