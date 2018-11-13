В Новом Уренгое обсуждают новое место работы бывшего прокурора

В Новом Уренгое появилась информация о том, что бывший прокурор города Андрей Шерман перешёл на работу в службу собственной безопасности «Газпрома». А именно – в Северо-Уральское межрегиональное управление охраны «Газпром» (СУМУО). Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

Г-н Шерман ушёл из прокуратуры Нового Уренгоя в начале октября 2018 года. Причины тогда не озвучивались.

Получить официальное подтверждение трудоустройства бывшего прокурора газовой столицы во вторник, 12 ноября, не удалось. В СУМУО в ответ на вопрос агентства сообщили, что у них нет службы по связям с общественностью, а руководитель находится в отпуске.

Новый Уренгой, служба информации

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