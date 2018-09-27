На Ямале мать истязала малолетнего сына

Жительницу Тарко-Сале подозревают в истязании шестилетнего ребенка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ. По данным следствия, с февраля по август 2018 года 38-летняя мать, у которой есть еще и двухлетний малыш, причиняла психические и физические страдания своему старшему сыну.

«Тяжелых телесных повреждений у ребенка нет, но мать занималась рукоприкладством. В ходе сбора материалов выявлено, что подозреваемая ранее была неоднократно судима, не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО. По словам соседей, женщина не уделяла детям должного внимания, кричала на них, употребляла спиртное.

С целью защиты детей, информация о возбуждении уголовного дела передана в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В результате предпринятых мер, семья поставлена на профилактический учет как неблагополучная.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 27.09.18

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