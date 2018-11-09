В Пуровском районе осудят мать двоих детей, которая била сына

В Пуровском районе закончено расследование в отношении женщины, которая избивала шестилетнего сына. У злоумышленницы двое детей, младшему два года, жестокому обращению подвергалася старший. Соседи негативно характеризовали её: обвиняемая выпивает, кричит на детей, не занимается их воспитанием, была судима. Уголовное дело в отношении неё из-за избиения сына было возбуждено по статье 156 УК РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

«Обвиняемая раскаялась в содеянном и дала признательные показания. Насилие она применяла с целью воспитания», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Дело расследовало следственное управление.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 09.11.18

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