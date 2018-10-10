В Тарко-Сале двое мужчин изнасиловали случайного прохожего

В Тарко-Сале будут судить троих местных жителей. Они привели домой случайного прохожего, украли у него деньги и принудили к оральному сексу. Уголовные дела вели следователи СУ СК Ямала. Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января 2018 года.

Потерпевший, будучи пьяным, поругался в магазине с незнакомцем. Мужчина предложил ему пройти в квартиру для дальнейших разбирательств. В жилище находились ещё один мужчина и женщина. «В квартире компания продолжила распитие спиртных напитков. При этом конфликт между мужчинами и потерпевшим продолжился. Они избили гостя и совершили в отношении него сексуальные действия с применением насилия. Потерпевший предложил им деньги, чтобы освободиться. В его карманах женщина нашла пять тысяч, но этого компании показалось недостаточно», – рассказали обстоятельства инцидента в следственном управлении СК Ямала.

Злоумышленники, угрожая потерпевшему пневматическим пистолетом, отправились к его сестре домой, где якобы находилась банковская карта с деньгами. Зайдя к сестре, мужчина сообщил ей о произошедшем. Она-то и вызвала полицию.

Известно, что мужчины по очереди занимались оральным сексом с потерпевшим. Ранее все три участника преступления были не единожды судимы.

Мужчины сейчас находятся под стражей. Женщина – под подпиской о невыезде. Двое злоумышленников – мужчина и женщина – обвиняются в разбое. Второй мужчина обвиняется в грабеже. Кроме того, обоих мужчин будут судить по статье «насильственные действия сексуального характера».

Тарко-Сале, служба информации

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