В Тарко-Сале осудили двух мужчин, которые под старый новый год изнасиловали случайного прохожего

В Тарко-Сале осудили мужчин, которые принудили незнакомца к оральному сексу, а также женщину, которая похитила у потерпевшего деньги. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 января 2018, о нём агентство уже рассказывало.

Три жителя Тарко-Сале признаны виновными в разбое, грабеже и насильственных действиях сексуального характера. Один обвиняемый приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима, второй – к четырём с половиной годам в колонии общего режима. Женщина – к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, рассказывают в следственном управлении СК Ямала. Именно это ведомство расследовало дело.

Там напоминают фабулу преступления: нетрезвый мужчина поругался в магазине со случайным прохожим. Прохожий предложил выяснить отношения дома. Пьяный посетитель магазина согласился. Они пришли в квартиру, где уже были другой мужчина и женщина. Компания распивала алкоголь. Конфликт между гостем и обитателями жилища продолжился. «Мужчины нанесли гостю побои и совершили в отношении него сексуальные действия с применением насилия, потерпевший пообещал дать им денег, чтобы его отпустили. В это время женщина похитила около пяти тысяч рублей и ключи от автомобиля из карманов гостя», – рассказывают в СУ СК Ямала.

Чтобы спастись, мужчина обманул мучителей – он позвал их домой к сестре, где у него якобы хранились деньги. Когда компания пришла к сестре пострадавшего, их удалось задержать – сестра, узнав что случилось, вызвала полицию.

Напомним, злоумышленники ранее уже были судимы.

Тарко-Сале, служба информации

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