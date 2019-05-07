На Ямале в очередной раз изнасиловали мужчину

В Салехарде будут судить мужчину и женщину, которые изнасиловали собутыльника.

Как рассказали в следственном комитете, 16 февраля 2019 года в компании, распивающей спиртные напитки, произошел конфликт. Ранее неоднократно судимые 33-летний мужчина и 28-летняя женщина избили потерпевшего и, сломив его волю к сопротивлению, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Насильники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц), мужчина также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ЯНАО нередки случаи, когда пьяные ямальцы насилуют мужчин. Так, в прошлом году нетрезвый житель Тарко-Сале поругался в магазине со случайным прохожим. Прохожий предложил выяснить отношения дома. Пьяный посетитель магазина согласился. Они пришли в квартиру, где уже были другой мужчина и женщина. Компания распивала алкоголь. Конфликт между гостем и обитателями жилища продолжился. Мужчины нанесли гостю побои и принудили его к оральному сексу.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.05.19

Авиакомпания «Ямал» передумала расширять парк cамолетов SSJ-100. / Декларации правительства Ямала: заместитель губернатора Артюхова заработал больше руководителя. / В новую думу Ноябрьска идет бывший главврач и владелец магазинов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»