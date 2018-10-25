Ямальский политолог получил новый пост

Ямальский политолог Евгений Забродин стал новым членом общественной палаты региона. Решение принято в четверг, 25 октября, по итогам голосования депутатов заксобрания Ямала, сообщает агентство «Новый День».

Официальное место работы г-на Забродина – заместитель директора госучреждения «Центр развития интернет-коммуникаций» (центр занимается, в том числе СМИ «Север Пресс»). Однако политсообществу он более известен как эксперт и политтехнолог, хорошо разбирающийся во внутриполитических процессах региона. Сам г-н Забродин в беседе с агентством пояснил, что пока не знает, какими направлениями займётся.

«Для меня это интересный опыт, новый вызов. Это дискуссионная площадка, где есть возможность задавать вопросы и получать полные ответы. Возможно, в палате будет полезен мой опыт в качестве специалиста по медиа, в том числе по соцсетям. С другой стороны, я много отдал спорту, плаванию, был президентов федерации плавания Ямала. Полагаю, это тоже может помочь в работе Общественной палаты», – сказал Евгений Забродин в беседе с агентством.

Несколькими днями ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил ещё одного нового члена ОП – им стал также связанный с политикой и властями Ямала общественник – Василий Рябиков. Он входит в оргкомитеты «ЕР», является директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Ямала», которую чиновники называют куратором сайта «Живём на Севере». Там ямальцы голосуют за различные предложения влатсей, в частности, по вопросам благоустройства.

Салехард, служба информации

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