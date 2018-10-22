Ямальский общественник, который собирался проводить «пенсионный референдум», получил новый пост

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового члена общественной палаты округа – Василия Рябикова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства автономии 22 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Там же указывается, что кандидатура нового члена ОП была выдвинута общественной экосоциологической организацией «Зелёная Арктика».

Василий Рябков уже занимает несколько общественных постов на Ямале. Он упоминался в Сети как председатель общественного совета при департаменте внутренней политики, он же является исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Ямала». Он же входил в оргкомитет «Единой России» на выборах, был председателем общественно-наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в тюрьмах, является председателем местного отделения ассоциации юристов России.

В повестке в последнее время он появлялся в связи с проведением голосования по приоритетам программы «Сотрудничество» и в связи с подготовкой референдума против пенсионной реформы. Группу, заявившуюся на референдум, в которую он входил, некоторые считали спойлером – то есть группой, которая генерирует активность, чтобы не допустить настоящего референдума и отмены реформы.

Общественный совет Ямала возглавляет Дмитрий Заякин. Общественная палата Ямала не была замечена в спорах с чиновниками и высказывании самостоятельной позиции.

Что касается пенсионного референдума, он так и не состоялся: в ЦИК не поступило ходатайство ни от одной региональной подгруппы в установленные сроки.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.10.18

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