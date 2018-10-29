На Ямале из-за решения АТК «Ямал» дети не могут поехать на международные соревнования

В Салехарде возникла конфликтная ситуация из-за переноса субсидируемых рейсов государственной авиакомпании «Ямал». Перевозчик за два дня до вылета изменил время полёта, из-за этого срывается участие юных спортсменов в международных соревнованиях по плаванию. Ребятам не успеть на стыковочный поезд до Белоруссии. Глава окружной федерации плавания Олег Акаёмов написал письмо главе АТК «Ямал» Василию Крюку с просьбой предложить варианты решения ситуации.

Как пояснил агентству «Новый День» г-н Акаёмов, команда должна прибыть в Петербург 31 октября и оттуда уехать на поезде в Брест. Ещё 28 сентября 2018 года федерация плавания приобрела билеты на рейс Салехард-Санкт-Петербург для 30 спортсменов и шести сопровождающих. Родители спортсменов оплатили не только билеты, но и гостиницы, и экскурсии. Уже подали заявки в ГИБДД для сопровождения автобуса с детьми из аэропорта. Вылететь пловцы должны были 31 октября 2018 года в 10:50. Но рейс сегодня перенесли, он будет совершён в 16:20. Поезд в Брест уходит с вокзала в 18:23. «Родители потратили на сборы собственные средства, дети ждут этой поездки. Семьи возмущены, и я их понимаю», – говорит г-н Акаёмов.

Представитель АТК «Ямал» Андрей Дубров рассказал агентству «Новый День», что рейс перенесли в связи с оптимизацией расписания, так как добавились новые субсидируемые полёты. Это стандартная практика перевозчиков. Он добавил, что с федерацией плавания проблему решили: им предложили улететь 30 октября в Тюмень, а оттуда в Санкт-Петербург на рейсах авиакомпании «Ямал».

Вместе с этим президент федерации плавания г-н Акаёмов уверяет, что это предложение принято не будет – оно не отвечает интересам команды. «У нас тренер прибывает в Салехард только завтра, без него дети не полетят. Некоторые родители также рассчитывают улететь только 31 числа, а не 30. Более того, вариант полёта через Тюмени мне только что озвучил представитель Дептранса. Авиакомпания «Ямал» со мной так и не связалась, и я согласия на такой вариант не давал», – отметил спортсмен.

Неофициально в АТК «Ямал» отмечают, что родители сами не до конца продумали маршрут: ямальцам следует закладывать большее время для пересадки, так как на Севере непредсказуемые погодные условия и всегда есть риск, что полёт задержится. Такое бывало уже не раз. И в этом случае стыковочные рейсы часто срывались.

Чем закончится спорная ситуация – пока неясно.

Салехард, служба информации

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