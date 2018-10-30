Авиакомпании «Ямал» пришлось отправить спортсменов из Салехарда за свой счёт в Петербург

В Салехарде разрешилась спорная ситуация из-за изменения времени вылета рейсов авиакомпании «Ямал». Речь идёт о проблеме, с которой столкнулась спортивная команда по плаванию – более 30 человек должны были улететь из столицы Ямала в Санкт-Петербург, а оттуда на поезде добраться до Бреста для участия в соревнованиях. Но рейс, запланированный на 31 октября, сдвинули на несколько часов, из-за чего возникла угроза пропустить поезд и не попасть на соревнования.

Как рассказала 30 октября агентству «Новый День» мама одного из юных спортсменов, детям заменили билеты за счёт авиакомпании. Во вторник они улетели рейсом Салехард-Тюмень. «В Тюмени они переночуют, позавтракают и вылетят в Петербург. Так они успеют на свой поезд до Белоруссии. Один из тренеров, который не успевал на сегодняшний рейс до Тюмени, полетит через Москву», – рассказала агентству собеседница.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.10.18

Власти Ямала создали специальную компанию для строек в Новом Уренгое и Губкинском. / В Губкинском детсад оштрафовали за то, что дети мало спали и находились в старом здании. / Власти Ямала намерены построить в Новом Уренгое временное жильё нового вида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»