В ямальскую политику ввели помощницу Квитки

На Ямале обновился политсовет «Единой России» на партийной конференции 7 ноября 2018 года. Она проходила на фоне смены руководителя исполкома в партии – в конце сентября полномочия сложил депутат Тюменской думы Александр Ширыкалов. Сейчас и.о. руководителя исполкома ЕР на Ямале Анастасия Казанцева – помощник депутата госдумы Ивана Квитки, прибывшая на Ямал из Тюмени. Она тоже вошла в обновлённый состав политсовета. Партийцы ожидают, что глава исполкома будет назначен до конца осени.

В новый состав политсовета вошли несколько секретарей первички, рассказал агентству «Новый День» Александр Ширыкалов. В их числе Анастасия Шарапова и Любовь Франк из Приуральского района и Роман Арефьев – депутат гордумы Салехарда. Кроме того, пост получил партиец Максим Григорьев из Лабытнанги.

Из политсовета вышли пять человек. Трое – секретари «первичек» и ещё двое по причине смены места жительства, заключил Александр Ширыкалов. Смену руководителя исполкома он связал с обновлением в партии.

фото – Анастасия Казанцева

Салехард, служба информации

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