Губернатор Ямала Артюхов рассказал о спасении людей с оторвавшейся льдины

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал подробности спасения трёх рыбаков с оторвавшейся льдины в Ямальском районе. ЧП произошло 2 ноября 2018 года на реке Но-Яха: пострадавших спасли с помощью вертолёта.

В пятницу, 9 ноября, в инстаграме г-на Артюхоа появился пост с описанием работы спасателей и упоминанием вертолётной компании «Ямал» (бывшая дочка АТК «Ямал», перешедшая в руки частного владельца). Губернатор уточнил, что рыбаков на льдине чуть не вынесло в открытое море.

«Люди остались живы, помогли ребята из экипажа вертолёта авиакомпании «Ямал» и спасатели «Ямалспаса». Показали высший пилотаж. Поиски проходили в условиях полной темноты и метели. Людей обнаружили в 10 километрах от берега, на лёд не садились – опасно. На борт поднимали по трапу с высоты 50 метров. Командир воздушного судна Михаил Молчанов, второй пилот Валерий Рак, бортмеханик Александр Голошубов попадали в ситуации, но такая рискованная операция – редкость. Поисками руководил начальник Ярсалинского поисково-спасательного подразделения Сергей Макаров, в команде – Денис Розборский, Владимир Худи и Павел Пуйко», – описал глава Ямала и поблагодарил спасателей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.11.18

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