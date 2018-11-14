В Надыме пожар в десятиэтажке: есть погибший и пострадавший

В Надыме утром в среду, 14 ноября 2018 года, горела квартира в десятиэтажке. В одной из комнат горящего помещения прибывшие на место ЧП спасатели нашли погибшего человека. Ещё одного мужчину пожарным удалось спасти.

Сообщение о возгорании поступило около 7:40. Горела квартира на девятом этаже в доме по улице Зверева. Когда спасатели прибыли на место, дверь им никто не открыл, при этом из-под двери валил чёрный дым. Квартиру вскрыли. В коридоре нашли мужчину, которого немедленно передали медикам. Очаг возгорания находился в жилой комнате. Там спасатели нашли бездыханное тело второго человека, рассказали в пресс-службе МЧС Ямала. Причину смерти установит экспертиза.

На данный момент неизвестна личность погибшего – тело сильно пострадало от огня. Покадаже сложно сказать, мужчина это или женщина.

В квартире огнём уничтожено 6 квадратных метров. На месте работают дознаватели. В следственном комитете обещали дать комментарии по выяснению обстоятельств трагедии позднее.

Надым, служба информации

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