Названа причина утреннего пожара в Надыме, где погиб человек

Следователи описали обстоятельства пожара в квартире многоэтажки Надыма, где погиб в среду утром 14 ноября, человек. Как выяснилось, погибшей оказалась женщина 55 лет – жительница квартиры, где произошло возгорание. Спасённый из квартиры мужчина – это её супруг. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Сейчас ведомство проводит проверку по факту ЧП.

Уже известна предварительная причина возгорания квартиры – это непотушенная сигарета. Ранее в пресс-службе МЧС Ямала сообщали, что к ним сообщение о пожаре на девятом этаже поступило около 7:40. Они вскрыли квартиру, из которой валил дым, вывели мужчину. А когда прошли в комнату, обнаружили обгоревшее тело.

Следователи проводят экспертизы и устанавливают дополнительные подробности трагедии. Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

По неофициальным данным агентства «Новый День», женщина и мужчина незадолго до возгорания выпивали.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 14.11.18

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