Прокуратура запретила требовать прививки у детей, которые выезжают с Ямала

Прокуратура попросила окружных чиновников проследить за тем, чтобы у детей, которые выезжают с Ямала, не требовали справку о прививках. Такое требование является незаконным, но, несмотря на это, некоторые спортивные учреждения не берут на мероприятия вне округа детей без такого документа.

Как сообщила агентству «Новый День» представитель прокуратуры Татьяна Трубицына, ещё осенью прошлого года управление Роспотребнадзора Ямала выпустило постановление, которое касалось выезда маленьких ямальцев на соревнования, Кремлёвскую ёлку, фестивали и другие мероприятия. Санврачи прописали в документе, что все дети при этом должны предоставить справку, подтверждающую наличие множества прививок. Прокуратура в феврале 2018 года внесла протест на этот пункт постановления и его отменили.

«Список прививок был достаточно большой, там была, например, вакцина от гриппа, а ведь её ставят далеко не все. Санитарные врачи, рассматривая наш протест, согласились, что были превышены полномочия, и пункт о прививках отменили. Тем не менее в прокуратуру продолжают поступать сигналы о том, что некоторые учреждения всё ещё ссылаются на этот отменённый пункт постановления и просят справку», -рассказала г-жа Трубицына.

Она добавила, что письмо с поручением проследить за ситуацией направлено в городские и районные прокуратуры. Также его получили чиновники департаментов образования, молодёжной политики, спорта, культуры, соцполитики и здравоохранения.

Тема прививок является одной из самых обсуждаемых. В сентябре предметом дискуссии стал запрет на посещение детских садов и школ тем детям, которые не имеют прививки от кори. Это было связано с регистрацией нескольких случаев заболевания. Родители были недовольны запретом и обратились в прокуратуру. Надзорная инстанция подтвердила, что такой запрет законен.

Ещё раньше жестокий спор возник вокруг прививок против туберкулёза. Некоторые родители отказывались ставить их своим детям, но в этом случае их малышей отстраняли от занятий в детских садах и школах. Это тоже становилось поводом для обращения в прокуратуру. Тогда санитарные врачи в суде смогли доказать, что их требование правомерно.

Салехард, служба информации

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