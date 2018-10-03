Прокуратура заявила, что во вспышке кори на Ямале виноваты врачи

Прокуратура Ямала заявила, что санитарные врачи правомерно запретили детям без прививки от кори посещать детские сады и школы. При этом в распространении инфекции в Ноябрьске в надзорной инстанции винят городскую больницу, которая не предприняла никаких мер, чтобы первый заболевший малыш больше никого не заразил.

В среду, 3 октября, представитель прокуратуры Татьяна Трубицына заявила, что медучреждение будет оштрафовано на 20 тыс. рублей. «Это ноябрьская центральная городская больница, которая имела сведения о том, что прилетевший ребёнок имел контакт с больным корью и не предприняли никаких мер для того, чтобы лечить этого ребёнка отдельно от других пациентов», – сообщила старший помощник прокурора ЯНАО, которую цитируют «Вести Ямал».

Как сообщил собеседник агентства «Новый День» в департаменте здравоохранения Ямала, внутренняя проверка ведомства в больнице ещё не окончена. По её итогам будет принято решение, пока что там от комментариев воздерживаются.

Решение об изоляции детей без прививки было принято в конце сентября 2018 года, когда в Ноябрьске выявили три случая заражения корью.

Первый случай заражения корью был зафиксирован в августе. Десятимесячный малыш, по версии медиков, подхватил инфекцию на отдыхе в Крыму. «У ребёнка взяли анализ крови и отправили в Новосибирскую лабораторию. 4 сентября пришёл положительный результат. К этому моменту малыш уже выздоровел и был выписан», – рассказывали в ноябрьской больнице.

После того, как появилось постановление Роспотребнадзора о недопуске детей без прививки в учебные заведения, возмутились родители. Они и пожаловались в прокуратуру.

Ноябрьск, служба информации

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